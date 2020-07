’Ook Brabant was ooit wingewest’

Het slavernijverleden is een puur Hollandse en Zeeuwse aangelegenheid geweest waar met name Amsterdam schathemeltje rijk van geworden is.

Als Brabander wil ik erop wijzen dat Brabant hier op geen enkele wijze bij betrokken is geweest. Erger nog, ook Brabant is in die periode een wingewest (generaliteitslanden) geweest van het rijke Holland met pure armoe als gevolg. Deze generaliteitslanden werden in economisch opzicht als wingewesten door de Republiek uitgebuit met zware belastingen en heffingen, waarbij katholieken als tweederangsburgers werden behandeld.

Jan van Gemert, Ewijk