Plastictaks in Europa goede zaak

Als je minder welvarend bent, ga je ook voor de goedkoopste opties. Eén van die opties is het gebruik van plastic, veel plastic. Het produceren kost nu eenmaal weinig en het is makkelijk in gebruik. Het verwerken van het afval daarentegen is een ander verhaal. Wij doen het nog netjes met verbranden, met filters op de verbrandingsoven-uitlaat tegen de giftige dampen maar in Zuid-Europa is dat maar de vraag. Grote kans dat het afval ergens gedumpt wordt. Met een plastictaks wordt plastic een stuk duurder en zal men in die landen naar alternatieven gaan zoeken. Zo krijg je minder afval en betalen de landen die veel plastic gebruiken (vervuilen) meer voor de milieuschade die ze aanrichten. Met de belastingopbrengst kan de EU-afdracht per land minder worden en dat is voor een netto-betaler als Nederland goed nieuws. Dat geld kan de EU weer inzetten om landen te helpen hun afval op een betere manier te gaan verwerken. Zo krijgen de minder welvarende landen een kans om zich ten goede te ontwikkelen.

P. Lamer, Den Haag