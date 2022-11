’Minister Helder onderdanig’

Hoe rücksichtslos politiek is bewijst een volgende ‘discipel’ van de D66-politiek dat Rutte IV geselt. Tijdens het maandagavond gehouden Kamerdebat moest sportyministyer Helder opeens weg. En zij nam in Qatar op de voetbaltribune plaats naast een vertegenwoordiger van het Qatarese regime die een pro-Palestijnse armband droeg. Helder zelf droeg een OneLovbe-speldje maar dat was bedekt door haar shawl, waarmee ze zich mijns inziens ondergeschikt maakte ten opzichte van de gastheren. Dit alles om de eventuele toekomstige levering van gas en olie door Qatar aan Nederland niet in gevaar te brengen. Wat een onderdanigheid!

Herman de Haas, Rotterdam