Linkse media maken Trump juist sterker

Op NPO Radio 1, de prominente staatszender die 24/7 een zacht-linkse koers volgt, waren dinsdag intelligente mensen in gesprek over de rellen in Amerika. Die vielen reuze mee, zo moest de luisteraar weten. Er werd naar The Guardian verwezen; die krant meldde een onderzoek van Princeton University. Daaruit bleek dat maar liefst drieënnegentig procent van de BLM-demonstraties vreedzaam waren verlopen. Dat zou betekenen, aldus de intelligentsia op de radio, dat de Republikeinen de rellen overdreven en dat Trump dus loog.