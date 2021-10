’Huizenbezitter melkkoe’

De stijgende huizenprijzen leiden al tot forse verhogingen van de OZB-belasting in sommige gemeenten, soms om hun prestige projecten te financieren. Nu is er weer een gedachtekronkel in een IMF-rapport om je huis in box 3 te plaatsen. Maar dit vermogen zit in de stenen, het is dus fictief. Wanneer dit toegepast gaat worden voorzie ik dat veel 65-plussers hun huis van ellende moeten gaan verkopen. Daar zijn we mooi klaar mee als dit het idee is om de huizenmarkt vlot te trekken terwijl de overheid jaren in gebreke is gebleven met woningbouw. En waarom bemoeit hier IMF zich hiermee?

J. Breedveld