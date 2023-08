Uitslag Stelling: Motorherrie grote ergernis

Meer dan de helft van de respondenten ondervindt geluidshinder van luidruchtige voertuigen. „Ik kan tegenwoordig niet meer in de tuin zitten door dat lawaai”, schrijft iemand boos. „Met name motoren maken een giga herrie door even stevig op te trekken”, klaagt een ander. Iemand vertelt zelfs met een koptelefoon op te slapen, „anders gaat het ten koste van mijn nachtrust”.

Amsterdam en Rotterdam gaan op proef op verschillende plekken geluidsmeters en displays plaatsen, wat in de toekomst moet leiden tot ’lawaaiflitspalen’ die bestuurders die te veel decibellen produceren, registreren en automatisch een boete sturen. Twee derde van de stellingdeelnemers zou daar blij mee zijn. „Prima, dat moeten ze overal doen. Ook op dijken en plaatsen waar veel tourrijders rijden.”

De lawaaidisplays die nu in Amsterdam en Rotterdam worden neergezet, waarschuwen alleen als een voertuig te veel lawaai maakt. Er volgt nog geen boete. De meeste respondenten denken dat dit dan weinig effect zal hebben.

Ook vragen velen zich af of lawaaiflitspalen straks goed gaan werken. Decibelmeting is zeer complex en kan tot verkeerde boetes leiden, stellen kritische deelnemers. „De geluidsbelasting zou van een andere bron kunnen komen als het gefotografeerde voertuig. Hoe bewijs je wie en wat de schuldige is?”

Andere tegenstanders noemen het ’duur en doorgeschoten beleid’ en ’betutteling’. „We zijn een klaagmaatschappij geworden”, zegt iemand. „Ik vind het leuk om eens een keer een knetterende Harley voorbij te zien rijden of een oldtimer die geluid maakt...”

Meerdere respondenten stellen dat je het beter bij de bron kunt aanpakken. „Voer een verplichte APK in voor alle motorvoertuigen. Dat zal beter helpen dan deze ’lapmiddelen’. Waarom wel een verplichte APK voor auto’s en niet voor motoren?”, vraagt iemand zich af. En: „Verkoop die herrie uitlaten niet.”

Anderen zijn van mening dat de pakkans te klein is. „Meer blauw op straat is de enige remedie. Bij die palen houden ze hun gas in en rijden daarna vrolijk door met hun asociale bak.”

Een respondent moppert over het gebrek aan handhaving. „We hebben bij ons in de gemeente ook diverse types rondrijden in auto’s met knaluitlaten. Ze hebben lak aan verkeersregels, rijden snoeihard, zeker ’s avonds, de rondweg lijkt wel een circuit. De politie weet precies wie het zijn, maar grijpt niet in.”

Veel voorstanders denken dat lawaaipalen alleen een oplossing kunnen zijn wanneer de boete hoog genoeg is. Deze respondent vindt dat je korte metten moet maken met verkeershufters, lawaaimakers en andere verkeersaso’s: „Boetes boven de 1000 euro, voertuig door de shredder en rijbewijs voor minimaal 5 jaar invorderen.”

De helft van de stellingdeelnemers vraagt zich af hoeveel zin het eigenlijk nog heeft om te investeren in lawaaipalen als we straks allemaal elektrisch moeten gaan rijden. Iemand zegt daarop: „Ik heb liever een lawaai-auto dan zo’n elektrisch ding dat je niet hoort aankomen waardoor ik me elke keer de pleuris schrik als ze mij met een noodvaart passeren.”