Brief 1 ’Stikstof hoofdpijndossier kabinet’

Maar het CDA wil de zaak heronderhandelen en koopt hiervoor tijd om het tijdstip van 2030 te herzien. Ze willen eerst de coalitievorming in de provincies afwachten. Dan het landbouwakkoord wel of niet tekenen? En het standpunt van de Europese Commissie over de uitkoopregelingen afwachten. Als dan het jaar 2030 niet haalbaar is volgens de boeren en provincies dan moet de politiek hierna luisteren. We kunnen rustig vaststellen dat de relaties in het kabinet Rutte IV flink onder druk staan.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela

