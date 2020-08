’Te veel managers in de zorg’

Daar zag ik hoe e.e.a. in de loop van de jaren veranderde. (Goede) verpleegsters en o.a. ook fysiotherapeuten werd een ’opleiding’ tot manager aangeboden. Dit was een (korte) opleiding in de avonduren.

Na enige tijd zag je dan deze mensen, niet meer in uniform maar in burgerkleding, door de gangen van het ziekenhuis lopen met wat ’mappen’ en agenda onder de arm, heel erg interessant, want ze waren nu immers manager en dan vergader je wat en je loopt van de ene afdeling naar de andere.

Wij als ’gewoon’ personeel moesten dan deze managers boven ons velen, want zij werden geplaatst tussen onze leidinggevende en ons zelf. De financiële impact die dit voor ons had, hoef ik niet uit te leggen. Tja, zij verdienden ineens (veel) meer, dus zij zagen er letterlijk en figuurlijk wel brood in om het mooie beroep van verpleegster c.q. fysiotherapeut aan de wilgen te hangen.

Jammer was dat en heel erg jammer voor de ontwikkeling in ziekenhuizen die treffend wordt beschreven door Esther van Fenema.

E. Waalewijn-Tanis, Den Haag