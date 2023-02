’Fransen moeten wennen aan langer werken’

De Fransen komen massal in opstand, omdat de pensioenleeftijd geleidelijk wordt verhoogd van 62 jaar naar 64 jaar. De reden voor de verhoging is de toenemende vergrijzing en de angst voor tekorten in de pensioenkassen. Maar vergelijk dat eens met Nederland waar de pensioenleeftijd zonder ook maar enig gemor naar de 68 is gebracht en in de loop der jaren nog wel zal stijgen gezien de toenemende levensverwachting. De Fransen moeten nog duidelijk wennen dat de handjes langer mogen of moeten wapperen. Niet zo vreemd ook als je beseft dat een treinmachinist nog niet zo lang geleden al rond zijn vijftigste achter de geraniums mocht gaan zitten!

Bas Overmars, Amsterdam