’Groninger gas bonus voor Nederland’

Dan kunnen wij waarschijnlijk een deel van de hongersnood in de wereld (het graantekort) voorkomen. Door daling van de gasprijs zal de hyperinflatie in Italië en Frankrijk worden uitgesteld. De nog steeds hoge gasprijs zal Nederland in staat stellen om de Groningers 40 miljard te geven voor complete vernieuwing van huizen en voorkoming van verdere verzakkingen. Daarnaast kan het geld naar alle projecten voor CO2-vermindering. Ook kan het benut worden om Groningen zijn Flevolijn te geven, Schiphol te verplaatsen naar zee of elders, de gedupeerden van de toeslagenaffaire ruim af te kopen, te zorgen voor adequate overheids it en alle projecten waar nu op bezuinigd moet worden door te zetten. Waarom onthoudt onze regering Nederland en Groningen de gasbonus?

Berend ten Doeschate