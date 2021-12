’Werkende ouders ondersteunen’

De verwachting is dat deze variant de komende weken net als in het VK snel zal stijgen. De basisscholen zullen zich in de kerstvakantie moeten voorbereiden op online lessen. Daarnaast moet de overheid nadenken hoe de ouders van deze leerlingen kunnen worden ontlast nu grootouders niet meer mogen oppassen. Gebleken is dat overheidswerkgevers heel loyaal en flexibel zijn maar van werkgevers in het bedrijfsleven waar targets moeten worden gehaald en op output wordt gestuurd hoeft niet veel te worden verwacht.

B. van Dam