’Burger eerlijk voorlichten over verduurzaming’

De DNB stelt dat een op de vijf huiseigenaren financieel niet in staat is om zijn woning te verduurzamen, zodat hun huis van het gas afgesloten kan worden. Dat zou gemiddeld 24.000 euro gaan kosten. Dit oude kostenplaatje van de Klimaattafels is al lang achterhaald. Het energieneutraal maken van een woning kost volgens bouwers en woningcorporaties al snel zo’n 40.000 euro. En deze schatting was nog voor al die prijsverhogingen.

Willen we een succes maken van de klimaatdoelstellingen dan begint dit met een eerlijke voorlichting om de burgers mee te krijgen. Ook zal dit nodig zijn om het hele kostenplaatje rond te krijgen. Doe je dit niet dan kun je wachten op chaos.

Nico Willemse, Uithoorn