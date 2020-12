Vleermuis ligt dwars

Premium Binnenland

’Horrorscenario’ voor dierentuinen

Het gaat door de coronacrisis niet goed met de dierentuinen in Nederland. Waar sommige bedrijven nog af kunnen schalen in kosten of een ander verdienmodel kunnen vinden, is dat voor dierentuinen niet mogelijk: het voeren en verzorgen van dieren gaat door en geld kan alleen verdiend worden met toegan...