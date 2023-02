’Liever onder Haags gezag’

We voerden vele gesprekken in allerlei rangen en standen over de ontwikkeling van het land en over de band met Nederland sinds de onafhankelijkheid. Terugkerende sleutelwoorden: optocht van gemiste kansen door incompetent bestuur. Niet zelden eindigden zulke gesprekken met de verzuchting: ’Wij kunnen het gewoonweg niet. Het zou beter zijn om het land terug te geven aan Nederland.’ Wij bleven dan in verbazing achter. Op de drempel van 50 jaar onafhankelijkheid stemt de berichtgeving (Tel. 20/2) nog somberder.

Ludo Grégoire, Leiden