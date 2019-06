’Vrij spel voor zorgcowboys’

Zo’n 97 zorgbedrijven maken gigantische winsten op zorgverlening, vaak door fraude en valse declaraties, blijkt uit onderzoek. De conclusie is dat het gemakkelijk en simpel is om een zorgbedrijf te starten en winst te maken. Bewijzen van deskundigheid en betrouwbaarheid zijn niet nodig. Controle is er nauwelijks, weet P. Cammaart.