’Eigenaar vakantiehuisje dupe overheid’

Dat dit vooral onder druk van een uitspraak van de Hoge Raad is gebeurd, wordt door het kabinet opzichtig verzwegen, men doet net alsof ze uiteindelijk zelf het licht hebben gezien. Maar de hierdoor gemiste inkomsten moeten natuurlijk wel worden gecompenseerd en daarom heeft onze ’roverheid’ z’n oog laten vallen op beleggers met onroerend goed. Nu is een extra heffing voor huisjesmelkers prima te billijken, zij hebben namelijk vooral dollartekens in hun ogen die door deze regeling terecht wat kleiner worden. Maar eigenaren van een recreatiewoning voor eigen gebruik zijn nu ook zwaar de sigaar, terwijl het beleggingsaspect in hun geval mogelijk van ondergeschikt belang is. En zo blijft dit kabinet maar geld binnen harken, of dit redelijk of geloofwaardig is, speelt daarbij geen enkele rol.

Jan Pronk, Beverwijk