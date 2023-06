Brief 1 ’Privileges senator onacceptabel’

De senator is woonachtig in Ierland en heeft tevens een pied à terre in Brussel. Hij moet wekelijks naar Den Haag reizen om elke dinsdag te vergaderen met een vaste reiskostenvergoeding van 3600 euro per jaar en een maximale verblijfskosten vergoeding van 16.000 euro per jaar. Tevens ontvangt hij een vast salaris van 34.000 euro per jaar als senator en hiermee uiterst plezierig wordt behandeld.

H.Haak,

Winschoten

