’Zwaar takenpakket leraar karig beloond’

Bekijk ook: Landelijke staking basisscholen en middelbare scholen op 5 oktober

Begonnen als docent om mijn studie te kunnen betalen heb ik op een gegeven moment de overstap naar het bedrijfsleven gemaakt. Jaren later besloot ik terug te keren naar het onderwijs. Om een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen gaf mij persoonlijk meer voldoening. De terugkeer naar het onderwijs betekende wel dat ik als docent bruto minder ging verdienen dan wat ik in het bedrijfsleven netto overhield.

Mijn ervaring is dat een volledige baan in het onderwijs en een vergelijkbare baan in het bedrijfsleven elkaar qua werkdruk en arbeidsintensiteit weinig ontlopen. De gemiddelde klassengrootte is toegenomen met daarin ook steeds meer leerlingen met een rugzakje (verschillende vormen van adhd, autisme etc.). Deze groep volgde in het verleden bijzonder onderwijs maar door bezuinigingen kunnen ze daar vaak niet meer terecht. Dat vraagt extra tijd, aandacht en ondersteuning van de docent , die daar niet voor is opgeleid. Tel daarbij op de toegenomen bereikbaarheid per mobiel en/of email, de verzwaring van allerlei administratieve zaken, de mondelinge dan wel schriftelijke verantwoording aan ouders, die zich veel vaker dan vroeger soms terecht maar vaak ook onterecht melden en uitleg verlangen. Kortom: Als je je werk serieus neemt, is een arbeidsweek van 40 uur in het onderwijs een illusie.

Conform de zgn. lumpsumregeling hebben scholen de vrijheid te beslissen hoe zij de beschikbare gelden besteden. Geïnvesteerd wordt daarbij vooral in incidentele - want in termijnen af te schrijven - kostenposten zoals computers, nascholing, de gebouwen etc. Scholen worden luxer en duurzamer maar aan de salarisschalen van leraren wordt weinig gedaan.

Charles Pesch