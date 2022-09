’Escalatie van strijd dreigt in Oekraïne’

In de eerste plaats wil hij weerstand bieden aan de Oekraïense strijdkrachten en trachten de verloren gegane gebieden weer te heroveren. Vanwege de aanwezigheid van grote aantallen Russen in de bezette gebieden is is de uitslag van het referendum al op voorhand bekend. Daardoor zullen grote delen van Oekraïne volgens Poetin een integraal onderdeel van Rusland gaan vormen. Een aanval van Oekraïne op die geannexeerde gebieden zal dan worden beschouwd als een aanval op Rusland. Daardoor dreigt de oorlog nog meer te escaleren en zal Poetin met alle middelen de bezette gebieden verdedigen, waaronder ook het eventuele gebruik van tactische kernwapens.

Want Poetin bluft niet, want dat deed hij ook niet met de aanval op Oekraïne op 24 februari jongstleden. En wat onze premier Mark Rutte ook beweert, we worden of we willen of niet op die manier een vuile oorlog in getrokken. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar de voortekenen zijn zeer verontrustend.

Frans Boomer, Nieuwegein