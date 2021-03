’Hypocrisie van milieuridders’

Premium Binnenland

GL en D66 dominant bij biomassa-projecten

Klimaatwethouders van GL, D66 of een combinatie van beide partijen zijn betrokken bij bijna veertig procent van alle grotere biomassaprojecten in Nederland. Het gaat om 23 van de 59 gesubsidieerde biomassacentrales met een vermogen van vijf megawatt of meer.