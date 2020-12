’Gekonkel en gedraai bij CDA’

Een paar maanden geleden had Wopke Hoekstra nog klip en klaar gezegd niet in de race te zijn voor het lijsttrekkerschap van de CDA. Want: hij was meer bestuurder dan politicus. Zoals bekend werd het Hugo de Jonge.

Maar binnen de partij gingen hoe langer meer geluiden rond dat men niet meer zo gelukkig was met de lijsttrekkersrol van De Jonge. Onder die storm bezweek hij en trok zich terug als lijsttrekker. Want: in het coronavirus vond hij een ideale -en dankbare- reden om zonder gezichtsverlies te kunnen terugtreden als lijsttrekker.

En Hoekstra zag nu ineens geen enkele reden meer om niet als lijsttrekker van het CDA aan de slag te gaan. Die werd plotsklaps weer meer politicus dan bestuurder. En zo staan alle neuzen in de partij weer dezelfde kant op.

Tenminste voor zolang het duurt in een partij waar veel mensen op twee of meer gedachten hinken. We zullen zien wat dat al dat gedraai en gekonkel bij de volgende verkiezingen oplevert.

Jan Muijs, Tilburg