Brief 2 ’Overheid is onbekwaam’

De buschauffeur mag een overtreedster niet weigeren om in te stappen. De AIVD waarschuwt voor het salafisme, maar de overheid legt haatpredikers geen strobreed in de weg. Het bewijst maar weer eens dat ons land in staat van faillissement verkeert. De overheid is onbekwaam. De overheid beschouwt eindeloos palaveren, polderen, kletspraten en wat dies meer zij als "besturen". Als het niet zo treurig was zou je erom moeten glimlachen. Mensen, stem volgende keer eens NIET op de oude vertrouwde partijen maar overweeg de alternatieven.

J.J. Unkel, Almere

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: