’Horeca open met duidelijke regels’

Hier in de buurt aten wij, ook nu keurig op anderhalve meter afstand. Ja, het personeel zou een mondkapje moeten dragen, maar dat is toch simpel te regelen. En vooral: na te leven, zoals wij zagen in Luxemburg waar in een klein dorpje iedereen zich aan de regels hield: lopen, dan mondkapje! Iedereen hield zich eraan, zonder morren.

Er zijn hotels met restaurants die zo groot zijn, dat daar makkelijk 300 mensen kunnen eten, mits met de onderlinge afstand en mits het personeel met mondkapjes op bedient.

Natuurlijk is er bezorgdheid, en terecht. Maar waar ligt de oorzaak van de doorgeschoten pandemie? Daar moet worden ingegrepen en niet daar waar geen sprake is van besmettingshaarden.

Het lijkt nu meer op paniekvoetbal dan op maatwerk, helemaal als in ogenschouw wordt genomen dat de boetes werden verlaagd, toen een minister zondigde.

Reinier Voogd

Limbricht