Brief 3: ’Verwacht visie van de premier’

Heeft Poetin nog vrienden over? Op deze landen kan het Kremlin rekenen

De laatste keer dat een kernwapenoorlog dichtbij leek, was tijdens de raketcrisis op Cuba, waar in 1962 Rusland ’ter verdediging’ kernraketten had geplaatst. Ook nu staat Cuba in het steeds kleiner wordende rijtje van met Vladimir Poetin bevriende naties. In Latijns-Amerika kan het op de onvoorwaard...