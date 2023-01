’Koude duik gezond’

Bekijk ook: Duizenden nemen nieuwjaarsduik in Scheveningen

Dit jaar was de opkomst voor de jaarlijkse nieuwjaarsduik uitermate teleurstellend, zeker met de huidige temperatuur. Slechts 50.000 zwemmers gingen de duik aan en dat stelt niets voor op onze totale bevolking. Begin eens met een koude douche, bouw het langzaam op en start dan met buiten zwemmen al dan niet in groepsverband. Ik leef zeker niet supergezond, maar verzamel wel de moed om regelmatig voor die duik te gaan. Dus niet laf dippen, maar weer of geen weer wat baantjes trekken. De stelregel is: als de buitentemperatuur pakweg 3 graden is dan kan een geoefende zwemmer makkelijk 3 minuten rondzwemmen. Heerlijk, ik kan het iedereen die er toe in staat is aanraden: even genieten van die gelukshormonen!

Bas Overmars, Amsterdam