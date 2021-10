’Oplossing fileleed ligt bij beter ov’

Nederland slibt dicht. Veel mensen, veel auto’s en niet genoeg plaats voor nieuw asfalt. De Mobiliteitsalliantie (waarin 26 partijen als ANWB, NS, RAI Vereniging, Fietsersbond, Bouwend Nederland en BOVAG zijn verenigd) vraagt in een brandbrief om extra miljarden om ons land bereikbaar te houden.

Er is een voor de hand liggende en simpele oplossing waar ik niets er over verneem in de politiek. En dat is het openbare vervoer (ov). Adequate, comfortabele, frequente en betaalbare verbindingen met trein en bus. Niet alleen tussen de grote steden maar zeker erbuiten, ook in de kleine dorpen op het platteland.

Door de privatisering is gesnoeid op frequentie van rijtijden en prijzen van bus- en treinkaartjes zijn omhoog gegaan. Op die manier krijg je mensen niet uit de auto.

Vijftig jaar geleden ben ik in Nederland komen werken en wonen. Toen ging ik elke dag met het openbaar vervoer en droomde ik over de geweldige vooruitgang die het openbaar vervoer in 20-30 jaar zou maken. Echter geen vooruitgang, eerder achteruitgang. Een gemiste kans. Jammer omdat goed openbaar vervoer dé oplossing is voor de mobiliteit in Nederland. Waar is de politiek?

Jana van Waardenburg