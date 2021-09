Premium Het beste van De Telegraaf

Onze overheid kan zich in vredestijd manifesteren als een onontkoombaar martelsysteem

Door Leon de Winter Kopieer naar clipboard

Afgelopen maandagavond zag ik in een tv-programma de getuigenissen van enkele vrouwen die getroffen waren door wat de toeslagenaffaire is gaan heten. Om de beurt vertelden ze hoe hun levens door een meedogenloze overheid zijn verpletterd. Geen van hen is er ongeschonden uit gekomen. Hun kinderen en familieleden hielden er geestelijke littekens aan over. Alle getroffenen bij elkaar, een kleine honderdduizend mensen, kunnen een stad als Deventer of Delft vullen.