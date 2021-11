Wat mij en anderen veel meer bezighoudt is ons Nederlands voetbalelftal. Een gemankeerd elftal, want De Vrij geblesseerd en de vaste keeper Bijlow eveneens geblesseerd naar huis. Ga er maar eens aan staan als bondscoach als staan voor hem ook al geen optie meer is. Een breuk in de heup heeff hem voorlopig aan een invalidewagentje gekluisterd. Van Gaal weet van geen wijken en toont daarmee de echte spirit. Nooit opgeven! Altijd nog ergens in blijven geloven al zal het tegen de Noren bikkelen worden want die ruiken hun laatste kans. Hup Holland hup!

Jan Muijs, Tilburg