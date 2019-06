’Uitkeringen ook geen vetpot’

In de discussies over koopkracht en besteedbaar inkomen wordt al jarenlang uitsluitend de ’hardwerkende burger’ genoemd als slachtoffer van de stijgende lasten en achterblijvende inkomens. Wat echter over het hoofd wordt gezien is dat voor veel mensen het inkomen niet uit loon, maar uit een uitkering bestaat.

Het ontsnapt bij velen aan de aandacht dat ook voor deze groep de inkomsten achterblijven en dat ook zij worden geconfronteerd met toegenomen onkosten en verlies aan koopkracht.

In het sociale zekerheidsparadijs, zoals Nederland wel wordt genoemd, zijn er veel uitkeringsgerechtigden die om de één of andere reden - vaak buiten hun schuld om - niet aan de arbeidsmarkt (kunnen) deelnemen en daarmee een ’vergeten groep van belastingbetalende burgers’ vormen. Het is vreemd dat er geen vakbond bestaat die het opneemt voor deze vaak kwetsbare mensen van wie het inkomen vaak ook nog eens net iets te hoog is om voor toeslagen in aanmerking te komen.

Misschien wordt het tijd voor een cuo, een ’collectieve uitkeringsovereenkomst’ waarin de belangen van uitkeringsgerechtigden worden geregeld?

Gerard Scheffer, Heerlen