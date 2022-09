’Parlement triest schouwtoneel’

Na een aantal tumultueuze dagen zou je denken, iedereen heeft zijn of haar pun kunnen maken en heeft voldoende media-aandacht gekregen, we gaan weer over tot de orde van dag. Maar nee hoor, nu wordt oud-Kamervoorzitter Khaija Arib op basis van twee anonieme brieven beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, te weten ’machtsmisbruik’, een schrikbewind’en ’het creëren van een onveilig werkomgeving’. Dit is aanleiding voor de veelvuldig in opspraak zijnde Kamervoorzitter Vera Bergkamp om een officieel onderzoek te gelasten.

Mevrouw Arib heeft dit uit de media mogen vernemen. Op z’n zacht gezegd is dit onfatsoenlijk. En natuurlijk weet niemand waarom en door wie er gelekt is. Al komt het onze huidige voorzitter natuurlijk wel goed uit, dit is tenslotte een prima bliksemafleider. Had het niet chiquer geweest mevrouw Arib direct te informeren over de twee anonieme brieven die al in juli bekend waren bij de Kamervoorzitter?

Niels Kooijman, Amstelveen