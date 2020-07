Wie kwetsbaar is op de arbeidsmarkt, is meestal ook financieel kwetsbaar. Vooral jongeren, flexwerkers en zzp’ers lopen in een crisis de meeste kans hun werk te verliezen en deze groepen hebben ook minder armslag om financiële tegenvallers op te vangen. Onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) toont dat aan.