’Incapabele minster toch weer gespaard’

Ditmaal minister Bruno Bruins (Medische Zorg), die eerder het UWV achterliet met tienduizenden ongemoeid gelaten uitkeringsfraudeurs, maar ook tijdens zijn ministerschap lekker doorblundert rondom het faillissement van de ziekenhuizen MC Slotervaart en MC IJsselmeer. Op het eind van de rit blijken dergelijke incapabele bewindslieden toch weer te worden gespaard door de coalitie.

Tijdens zijn verantwoording deze week is gebleken dat grote vraagtekens geplaatst kunnen worden of dit wel de juiste persoon op de juiste plaats is. Er zijn kabinetten voor minder gevallen.

Tom Valk