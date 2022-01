’Gokken tegengaan’

Er mag geen reclame meer worden gemaakt voor tabak want nicotine is verslavend. En verslavingen moeten stoppen. Terecht. Hoe is het te rijmen met het (online) gokken? De overheid moet zich hieruit niet terugtrekken maar maatregelen nemen om het gokken tegen te gaan. Hoeveel ellende is hierdoor al niet ontstaan. En ondertussen wordt ook nog door een aantal partijen gesproken over het toestaan van (soft)drugs gebruik. Ik zie al voor me dat daar dan ook reclames voor mogen komen. Overheid, doe je taak en bescherm de bevolking tegen alle verslavingen en behoud de regie.

J. Koopman