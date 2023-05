’Kinderen meer laten bewegen’

Uit een rapport van NOC*NSF blijkt dat er sinds de coronapandemie maar liefst 700.000 mensen zijn gestopt om wekelijks te sporten. Het gaat dan vooral om kinderen van 13 tot en met 18 jaar die lager of middelbaar opgeleid zijn. Slechte zaak, want dit betekent dat de gevolgen van pandemie nog steeds doorwerken en nu ook in de sport voor een tweedeling zorgen. Gevolg van dit alles is dat die kinderen slechter in hun vel zullen zitten, ongezonder leven en slechter zullen presteren. Terwijl juist zij een steuntje in de rug zo goed kunnen gebruiken. Een proactieve benadering van deze kinderen door de sportkoepel zelf, de overheid, ouders en scholen kan deze kinderen veel ellende besparen én veel sportplezier opleveren.

Bas Overmars, Amsterdam