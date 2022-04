’Inenten tegen vogelgriep’

Premium Gezondheid

Uitbraak vogelgriep groter dan ooit: hoe gevaarlijk is het virus voor de mens?

Kan de huidige uitbraak van de vogelgriep, die in Europa en Nederland groter is dan ooit, ook op mensen overslaan? Wetenschappers houden het virus in de dode en levende dieren goed in de gaten en kijken of er geen mutatie ontstaat die bij mensen zo’n impact heeft, dat ze er erg ziek van worden.