’Uitstel gokwet bevoordeelt illegale aanbieders’

Alles leek klaar en voorbereid, we hebben zelfs enkele weken proef gedraaid op een intern platform. Het is nu ondertussen 2020, dus 21 jaar later en nog steeds is officieel online spelen in Nederland niet mogelijk. De illegale aanbieders vanuit Costa Rica en Malta lachen zich al jaren een ongeluk om zoveel onbenul en besluiteloosheid die de Nederlandse politiek in dit kader kenmerkt.

En opnieuw dreigt er uitstel van deze zogenaamde gokwet en zit de branche niet op één lijn. De illegale aanbieders blijven ondertussen hun gelikte sites onverminderd aanbieden, want hun betreft mag dit getreuzel nog jaren duren.

Jan Pronk, Beverwijk