’Haal een hond uit het asiel’

Regelmatig kom ik mensen tegen die trots vertellen dat hún hond uit het buitenland komt. Tenminste, oorspronkelijk. Want vaker wel dan niet is dit ondertussen baas nummer twee of zelfs drie, schrijft Els Voort.

Veel van die dieren hebben in hun thuisland een totaal verkeerde start gehad. Zoals het eerste jaar opgesloten zitten in een donkere schuur. Of overleven uit vuilnisbakken op straat. Iedere specialist zal je vertellen dat het met dergelijke honden nooit meer helemaal goed komt. Als het niet werkt met het baasje wordt het hondje opnieuw gedumpt. Hup, weer een trauma erbij! Stop hiermee en ga naar het asiel hier waar genoeg honden op een liefdevolle baas zitten te wachten. Els Voort, Oostvoorne