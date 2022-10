Premium Het beste van De Telegraaf

Column Roderick Veelo Ook aanhang Baudet kan niet om oorlogsmisdaden Poetin heen

Door Roderick Veelo

Voor FvD-leider Thierry Baudet is wat Poetin doet in Oekraïne ’het meest hoopvolle dat hij in zijn leven heeft meegemaakt’. Daar horen ook de raketbombardementen van de afgelopen dagen bij. Baudets enthousiasme voor de brutale inval en de verwoesting van levens, huizen en hele steden kan ook de partijleden en zijn laatste kiezers niet ontgaan.