Opinie Vrouw heeft geen andere keuze dan eigen vrijheid te veroveren

Door Assita Kanko

’Het lijdt geen twijfel dat onze moeders om een of andere reden hun zaken zeer slecht hadden geregeld’. Het is een sleutelzin uit Virginia Woolfs Een kamer voor jezelf. Wie zich laat knechten, knecht niet alleen zichzelf. Wie zich onderwerpt, onderwerpt ook anderen. Het is een niet te negeren boodschap.