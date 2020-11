CDA was altijd vóór verbod godslastering

In 1963 presenteerde de VARA-televisie het satirische programma Zo is het toevallig ook nog eens een keer. Een van de medewerkers was Mies Bouwman, toen al populair van het televisieprogramma Open het dorp. In een uitzending (januari 1964) werd spot gedreven met de verafgoding van de televisie. Mensen aanbaden een tv-antenne met teksten die duidelijk leken op het Onze Vader. „Geef ons heden ons dagelijks programma. Wees met ons, Oh Beeld. Want wij weten niet wat wij zonder U zouden moeten doen.”