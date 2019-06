Over mensenwerk en de hokjesgeest

Deze week kreeg ik een mailtje van het Willem de Zwijger college uit Bussum. De school was in het nieuws geweest omdat een docent leerlingen had verboden bij een werkopdracht artikelen uit De Telegraaf en AD te gebruiken. Deze kranten zouden geen betrouwbare bronnen zijn. De rector bood excuses aan. Volgens hem was er sprake van een misverstand. De leraar had het onderscheid gemaakt omdat De Telegraaf en AD geen opiniepagina’s hadden.