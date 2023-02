’Ook bij nieuwbouw gasnet doortrekken’

Daar begrijp ik niets van. Mijn zoon is een woning aan het bouwen in Drenthe, in het verlengde van lintbebouwing in een dorpje, waar iedereen nog op het gas is aangesloten. Bij hem mocht dat niet meer; een warmtepomp, zonnepanelen enz. moeten in de toekomst voor groen energieverbruik leiden. In plaats van dat het gasnet doorgetrokken wordt, moet alles tegen de tijd dat waterstof volop in beeld is weer open gebroken worden. Typisch Rutte beleid. Als een kip zonder kop verbieden om huizen op het gasnet aan te sluiten om vervolgens miljoenen subsidie te geven voor waterstof experimenten.

Bert Osendarp, Irechek