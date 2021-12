Brief 1 ’NAVO onderschat Poetin’

Bekijk ook: Met soldaten en diplomaten wil Poetin de NAVO voorgoed indammen

Poetin heeft met de inname van de Krim en de oorlog in het oosten van Oekraïne bewezen dat hij de strijd niet uit de weg gaat. En aan zijn eisen dat Oekraïne nooit lid van de NAVO mag worden en de troepen en wapens uit de voormalige Warschaupact-landen worden teruggetrokken is niet te voldoen. Poetin wordt onderschat en krijg je niet klein met economische sancties. De NAVO zal hem duidelijk moeten maken dat een militaire confrontatie bij een inval in Oekraïne onvermijdelijk is!

Bas Overmars, Amsterdam

