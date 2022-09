’Durf in asielbeleid nodig’

Er moet zo langzamerhand toch iemand opstaan die een beslissing durft te nemen want we blijken niet bij machte te zijn om de asielzoeker een menswaardig bestaan te kunnen garanderen want als men geen andere keus heeft dan gemeentes te verplichten om asielzoekers onderdak te verlenen, met burgerlijke onvrede tot gevolg , dan is het slecht gesteld met het asielbeleid.

Dan heb ik het nog niet eens over de jongeren dan wel jonge gezinnen, die al moeilijk een woning kunnen vinden en die dan t.o.v. statushouders het nakijken hebben. Ondanks schaarste in het woningbestand worden er op grond van verplichtingen woningen toegewezen aan statushouders. Je zult maar 3 hoog bij je ouders in huis wonen...

M. van den Berg, Den Haag