Recept van de dag: Kipreepjes met aioli

We blijven even bij de grill, natuurlijk. Het wordt wel wat minder, dat weer dit weekend, maar vast nog lekker genoeg om buiten te koken. En in dat geval heb ik deze tirras de pollo con aioli in de aanbieding. Ja, gewoon kip met knoflook-mayo, zo kun je het ook noemen.

In ieder geval wijn, olie, laurier, rode peper, tijm en komijn, zout en peper door elkaar mengen. Opvallend, steeds die combinatie van komijnpoeder en tijm (of oregano). Voor een Nederlander is die smaakcombinatie meteen zuidelijk. Snij de kipfilet in reepjes en leg die in de marinade. Dat hoeft geen uren, een uur is voldoende. Liever op een koele plek in de keuken dan in de koelkast, dat wel. Meng peterselie door het paneermeel. Oh, en maak de knoflook schoon en pers die door je mayonaise. Ja, nu mag je je zoete Zaanse gebruiken.

Zorg dat de grill lekker warm is. Haal de kip door het paneermeel en grill de reepjes in vijf minuten bruin en gaar. Voorzichtig met omdraaien, dat het niet blijft plakken.

En voor het eten, met de vingers natuurlijk, de kip even door de mayo, pardon aioli halen.