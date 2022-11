Premium Het beste van De Telegraaf

Mijn Chinese buurt in lockdown

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

PEKING - Het is ’s ochtends chaos bij de poort van mijn xiaoqu (een ommuurde buurt). Niemand mag naar buiten, uitsluitend bewoners mogen naar binnen. Er is iemand in gebouw 22 positief getest op Covid-19. Dat kan onder het strenge Chinese zero-Covidbeleid maar een ding betekenen: de buurt gaat in lockdown.