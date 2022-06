’Overheid moet asielregie houden’

Er is al een tekort aan ambtenaren, de wachttijden voor een aanvraag van een paspoort, bouwvergunning etc. duren al veel te lang. Ook is er een tekort aan politiemensen voor toezicht. Afgezien van de financiële kant voor de gemeentelijke begroting, brengt het voor de burgers ook ongemakken en onzekerheden met zich mee. Zijn het tijdelijke plaatsingen of langdurig? Worden asielzoekers uitgezet, hebben zij een A-status, krijgen zij voorrang op de al schaarse sociale huurwoningen. Over de mogelijke overlast die kan ontstaan zoals bij Ter Apel en omliggende gemeenten wordt vooral gezwegen. De overheid moet de regie over de asielopvang houden en afgewezen migranten moeten worden uitgezet om plaats te maken voor echte vluchtelingen.

K.Gaemers