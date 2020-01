’Ouders draaien op voor lerarenstaking’

Maatschappelijk en pedagogisch verantwoord zullen de leerkrachten in koor roepen. Wedden dat een deel van de leerkrachten te ziek is om te staken en gewoon een heerlijk een lang weekend heeft. Ouders draaien financieel wel op voor het staken van de leerkrachten. Zelf betaald verlof nemen, extra kosten voor kinderopvang of oneigenlijk gebruik maken van gepensioneerden ouders.

Leerkrachten voelen zich verongelijkt en blijven puberaal gedrag vertonen. Prestaties leveren en daarop afgerekend worden, is er totaal niet bij. De echte doortastende leerkrachten hebben allang hun weg gevonden in andere bedrijven.

J. Werkhoven