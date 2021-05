Het ging over een blik in de toekomst. Nou, haar toekomstvisie was wel heel scherp. Lessen zouden via de televisie verzorgd worden en we zouden lezen via een apparaatje waar de bladzijden van een boek op een klein schermpje worden geprojecteerd, oftwel de tegenwoordige e-reader.

We zijn heel trots op onze dochter met haar vooruitziende blik.

Mevr. Van Dijk-Verstraete, Dronten

