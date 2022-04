Verkoop je eigen huis maar

De gemeente berekent namelijk haar zogenoemde betaalcapaciteit, het bedrag dat Julia maandelijks overhoudt om van te leven, niet goed. Als Julia de gemeente daarop wijst, moet ze erg lang wachten op een antwoord.

Na maanden stuurt de gemeente Julia een lange brief. Allereerst staat daarin dat Julia inderdaad de belastingen niet kan betalen. Ze heeft zelfs te weinig geld om een betaalregeling af te spreken. Maar op de volgende pagina staat ineens dat de gemeente over het hoofd had gezien dat Julia een eigen huis bezit. Ze hebben uitgerekend wat het huis waard is en hoe hoog haar hypotheek is. Op basis daarvan schrijven ze dat Julia een overwaarde heeft van zo'n 12.000 euro. Vervolgens schrijft de gemeente, in dezelfde brief, dat Julia daarmee de belastingen wél kan betalen.

Julia begrijpt er helemaal niets van. Suggereert de gemeente nu dat ze haar huis moet verkopen, zodat ze daarmee de gemeentelijke belastingen kan betalen? En waar moet ze dan wonen? Op deze huizenmarkt is voor haar geen woning te vinden. Bovendien betaalt ze nu maandelijks 385 euro aan hypotheeklasten. En ze heeft al moeite om dat te betalen. Ze zal voor dat bedrag nooit een huurwoning vinden. Komt ze dan op straat terecht?

Uitstel

Julia is ten einde raad. Ze neemt contact op met de Nationale ombudsman. Collega Angela* gaat aan de slag en neemt contact op met de gemeente. Ze dringt stevig aan, omdat ze wil dat er een oplossing komt. Ze kunnen Julia bijvoorbeeld meer tijd geven om de belastingen te betalen. Maar de gemeente denkt niet mee. Ambtenaren schuiven het probleem van de een naar de ander. Ook verwijzen ze naar de instantie waaraan ze de invordering van belastingen hebben uitbesteed.

Maar Angela geeft niet op en met resultaat. Julia hoeft haar huis niet te verkopen én mag toch langer doen over het betalen van de belastingen. Julia is opgelucht. Deze oplossing geeft haar veel rust. Maar de gemeente kan in de toekomst ook eerder meedenken in oplossingen voor mensen die wel willen, maar niet direct kunnen betalen. Dat had een hoop zorgen gescheeld.

* Niet de echte naam

